"النهار" الكويتية تبث مقالا عن مهرجان باكو الثاني للتسوق

باكو، 27 أكتوبر (أذرتاج).

يواصل مهرجان باكو للتسوق فعالياته وأنشطته المتنوعة بنجاح منذ انطلاقه في 15 أكتوبر الحالي. ويترقب فعاليات المهرجان الثاني مئات آلاف المتسوقين من سكان اذربيجان ومن مختلف أنحاء العالم. هكذا يبدأ المقال في جريدة "النهار" الكويتية.

كما يشير المقال الى ان هذا المهرجان مبادرة يعتبر نوعية أطلقها مكتب المؤتمرات الاذربيجاني لدى وزارة الثقافة والسياحة بهدف استقطاب المزيد من السياح إلى جمهورية اذربيجان وتشجيع القدرة الشرائية لدى السكان.

تشتهر أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة وهي احدى جمهوريات جنوب القوقاز وتملك اكبر اقتصاد في المنطقة بمعالمها السياحية والتاريخية والثقافية والصحية لتستقطب عددا كثيرا من السياح الاجانب والعرب خاصة. ان القواسم المشتركة والدين والثقافة القريبة تجعل اذربيجان مقصدا جذابا للسياح المسلمين.

يملك البلد كل الامكانيات السياحية منها بنى تحتية والطبيعة الخلابة الساحرة والجو المعتدل ومولات ومتاجر كثيرة متنوعة لمن يحب التسوق بسبب الأسعار المنخفضة للسلع. قال وكيل وزارة الثقافة والسياحة الاذربيجانية ناظم صمدوف في كلمة ألقاها أمس في المنتدى السياحي بباكو حيث أشار الى ان السياح الأجانب أنفقوا في أذربيجان مبلغا إجماليا قدره 703 مليون دولار خلال 8 أشهر لهذا العام، ما يسجل زيادة بقدر 100 مليون بالمقارنة مع مؤشر العام الماضي (اي 1.3 مليار دولار). كذلك يشهد البلد ارتفاعا كبيرا في عدد السياح الوافدين اليه حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 21 % في هذا المجال ابتداء من مطلع هذا العام. اضاف ان عدد السياح الذين استراحوا في منتجع شاهداغ الصيفي الشتوي في موسم الصيف كان 40 الف سائح. كان 68 في المائة من السياح الاجانب.

واضاف وكيل الوزارة ان عدد السياح الاجانب الوافدين الى البلد خلال هذه الفترة يشكل مليونين و71 ألف سائح، معظمهم من روسيا وايران والبلدان العربية.

كاحدى التدابير الموجهة الى تطوير الاقتصاد الاذربيجاني يقام مهرجان باكو للتسوق. ويكتشف المتسوّقون معانيا جديدة لم يسبق كشفها في المهرجان الاول. يتضمن المهرجان في نسخته الثانية عروض أزياء عديدة وإطلاق منتجات حصرية مع تقديم فرص للربح تشمل المجوهرات والذهب الى جانب الفعاليات الترفيهية وفرص الاستمتاع بالتسوق الرائع والهدايا.

ولتوفير أكبر قدر من المتعة والربح ضمن تجارب التسوق، تشارك حوالي 500 عميل رسمي ومتاجر التجزئة وكذلك مكاتب سياحية بتقديم عروض تخفيضات تصل حتى 70% على بضائع مختارة تشمل الأزياء والملابس والإلكترونيات والساعات والعطور والأدوات المنزلية وغير ذلك.

كما تقدم المكاتب السياحية عروضا مشجعة تتضمن تذاكر للرحلات الجوية وخدمات النقل والتأمين والإقامة لمدة 3 ليال في الفنادق على الاقل وجولات تسويقية الى محلات تجارية تشارك في مهرجان باكو للتسوق.

وكما جاء في المقال ان المستوقين يربحون بتطبيق نظام تاسكس فري (الاعفاء عن ضريبة القيمة المضافة) في هذا المهرجان ويرجعون جزء مما نفقوه من اموال فيه.

وتطبق أذربيجان هذا النظام على السائحين الاجانب الذين يتسوقون في متاجر تحمل شعار تاكس فري. أما مهرجان باكو للتسوق فبدأ تطبيق هذا النظام لاول مرة على جميع المشترين دون تفريق بين الزبون المحلي او الخارجي بتمكينهم من استرجاع جزء من ضريبة القيمة المضافة وفقا للأنظمة سارية المفعول.