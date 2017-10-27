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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير غواتيمالا الجديد

    ٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

    تسلم رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير المفوض وفوق العادة الجديد لجمهورية غواتيمالا في أذربيجان لارس هنريك بيرا بيريز.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير غواتيمالا الجديد
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