باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في 27 أكتوبر تشرين الأول اليوم وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مسعود كرباسيان مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يستقبل وزير الاقتصاد الإيراني

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