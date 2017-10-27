    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يستقبل وزير الاقتصاد الإيراني

    ٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٤٩]

    باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

    استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في 27 أكتوبر تشرين الأول اليوم وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مسعود كرباسيان مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يستقبل وزير الاقتصاد الإيراني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٦:٢١]
    الرئيس علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير أستراليا الجديد
    ٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير غواتيمالا الجديد
    ٢٠.١٠.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٠]
    اهتمامات اجتماع القمة الـ9 لمجموعة الثماني الإسلامية في إسطنبول – إضافة
    الرئيس علييف يشارك في فعاليات القمة د8
    ١٩.١٠.٢٠١٧ [٢١:٠٣]
    الرئيس علييف يلتقي بنائب الرئيس الإيراني الأول جهانغيري في إسطنبول
    الرئيس علييف يستقبل وزير الاقتصاد الإيراني الرئيس علييف يستقبل وزير الاقتصاد الإيراني