مدير تاناب لمراسل أذرتاج: نفاوض مع بنك الاستثمار الأوروبي لجلب اكثر من مليار دولار

أنقرة، 27 أكتوبر، أذرتاج

قال سالتوك دوزيول لمراسل أذرتاج في أنقرة إن تاناب تفاوض حاليا مع بنك الاستثمار الأوروبي في جلب 1.3 مليار دولار لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب.

وأوضح دوزيول المدير العام لمشروع تاناب في تصريح حصري لمراسل أذرتاج أن 800 مليون دولار من القروض المذكورة سيتم تخصيصها إلى شركة ممر الجنوب للغاز بضمانات أذربيجان و500 مليون دولار إلى شركة بوتاش التركية مشيرا إلى المفاوضات مع البنك المشار إليه جارية حاليا مع تخطيط جلب القروض إلى نهاية العام.

وأضاف دوزيول أن حجم الأموال المجلوبة من المؤسسات المالية الدولية إلى تاناب سيصل بهذه القروض إلى 3.95 مليارات دولار وتقدر كلفة تاناب حاليا 7.99 مليارات دولار غير أن هذا الرقم كان عند التقدير الابتدائي 11.7 مليار دولار الامر الذي يفيد اقتصادا قدره 3.8 مليارات دولار منذ بدء تنفيذ المشروع.