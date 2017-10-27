الرئيس علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير أستراليا الجديد
AzerTAg.az
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٦:٢١]
باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج
تسلم رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير المفوض وفوق العادة الجديد لكومنولث أستراليا في أذربيجان مارك اينيس براون.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٤٩]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٣٥]
٢٠.١٠.٢٠١٧ [١٥:٥٠]
١٩.١٠.٢٠١٧ [٢١:٠٣]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٨:٠٤]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٨:٥٤]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٤:٠٤]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١١:٤٦]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٨:٣٥]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٨:١٢]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٦:١١]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٣٩]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٦:٥١]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٧ [١٢:٢٥]
١٢.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٣٧]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:١١]
١٩.١٠.٢٠١٧ [١٧:٠١]
١٠.١٠.٢٠١٧ [٢٢:٥٠]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٥١]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٣٩]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٣]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٧:٢٤]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٣١]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٠٩]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٥:٣٩]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٠٣]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٥]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:١٤]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٨:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك