باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بالقنصل الفخري الأذربيجاني في السودان طاق حمزة زين العابدين.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير محمدياروف هنأ طارق حمزة زين العابدين بمناسبة مباشرته تنفيذ مهامه بصفة قنصل فخري.

وتبادل الطرفان في الاجتماع الآراء حول توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية وحول مسائل التعاون في مجالات السياحة والنقل الجوي والإنسانية.

وأشار القنصل الفخري زين العابدين إلى أن خبرة خدمة أصان الأذربيجانية تحظى باهتمام كبير في السودان مؤكدا على ضرورة التعاون في هذا المجال.

وابلغ القنصل الفخري انه لن يدخر جهدا في تنمية التعاون الشامل بين البلدين فترة تفويضه.