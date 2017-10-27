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    دوري الدرجة الأولى: صباح – خزر 0-1

    ٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

    اختتمت اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

    اختتمت اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

    وزاد أن الضيف استطاع الحفاظ على هدف يتيم سجله صمدزاده في د21 من ركلة الجزاء لتحقيق الفوز الغالي.

    وبهذه النتيجة تقدم خزر برصيد 8 نقاط في المركز الثالث أمام صباح بفارق نقطة. 

    AZERTAG.AZ :دوري الدرجة الأولى: صباح – خزر 0-1
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