مدير تاناب لمراسل أذرتاج: إنشاء خط الأنابيب لنقل غاز أذربيجان إلى تركيا مستكمل

أنقرة، 27 أكتوبر، أذرتاج

قال سالتوك دوزيول إن إنشاء خط الأنابيب لنقل غاز أذربيجان إلى تركيا من خلال خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب مستكمل.

وأوضح دوزيول المدير العام لمشروع تاناب في تصريح خصه بمراسل أذرتاج في أنقرة اليوم أن جميع أعمال حفر الخنادق وصف الأنابيب واللحام مستكملة ولم يبق حاليا عمل يخص بخط الأنابيب سوى إجراءات فنية مفيدا أن جميع الأعمال الخاصة في المرحلة الابتدائية التي تنص على نقل أول غاز طبيعي إلى تركيا في يونيو 208م بإنشاء خط الأنابيب الممتد على طول 1350 كم بقطر 56 بوصة مستكمل.

وأضاف أن 93 في المائة من جميع أعمال المشروع مستكملة ومن المخطط لضخ أول غاز في الخط تجريبيا في أوائل يناير المقبل حيث يتم إكمال جميع الأعمال الميكانيكية إلى نهاية العام الجاري.

يذكر أن أعمال المرحلة الابتدائية تجري على جميع طول الخط الممتد من الحدود التركية الجورجية إلى مدينة أسكي شهر ويخطط لاستكمال الأعمال إلى نهاية 2018م للتمكن من ضخ الغاز الأذربيجاني عبر الخط بواسطة شركة بوتاش التركية من أذربيجان إلى تركيا قدر ملياري متر مكعب في المرحلة الأولى وقدر 6 مليارات م3 خلال فترة 3 سنوات تالية.

مشروع تاناب الهادف إلى نقل غاز أذربيجان المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومن البلد الشقيق إلى أوروبا جزء مركب من مشروع ممر الجنوب للغاز حيث سيتم ربط تاناب بخط أنابيب جنوب القوقاز عند الحدود التركية الجورجية وفي الحدود التركية اليونانية بخط أنابيب الغاز تاب. ومن المخطط تشغيل قسم المشروع تاناب البالغ طوله 1850 كم الممتد إلى مدينة اسكي شهر التركية في أواسط عام 2018م. ومن المتوقع أنّ تشكل كلفة شركات أذربيجان المشاركة في المشروع 6.2 مليارات دولار عموما إلى عام 2020م.

وطول خط الأنابيب قسمه الممتد بين جورجيا وحدود تركيا ومدينة اسكي شهر التركية بقطر 56 بوصة 1334 كم وقسمه الممتد بين مدينة اسكي شهر وحدود تركيا واليونان بقطر 48 بوصة 450 كم. كما أنّ مشروع تاناب عبارة عن قسم يمر من خلال البحر على طول 18 كم بقطر 2*36 بوصة. وتم استكمال المرحلة الأولى من انشاء تاناب وتجري حاليا اعمال انشاء المرحلة الثانية. وقدرة تمرير الخط الابتدائية 16 مليار م3 مع إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل المنظور إلى 31 مليار م3 سنويا.

وتوزع اسهر تاناب حاليا على شركة ممر الجنوب للغاز 58 في المائة وبوتاش 30 في المائة وبي بي 12 في المائة.