دوري الدرجة الأولى: الجيش الرياضي – طوران طاووس 2-1 

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة الأخيرة للجولة انتهت قبل قليل بملعب باكو التدريبي حيث التقى فيها طوران طاووس مضيفه الجيش الرياضي بإدارة الحكم أقايف.

وأوضح أن العسكريين حققوا فوزا ثمينا على الطاووسيين بهدفين مقابل واحد فيما غيروا سير المباراة بعد الهدف المبكر الذي هز شباكهم.

وسجل هدف الضيوف صمدوف في د5 ورد عليه تيموروف في د17 وابراهيملي في د47.

وارتفع الجيش الرياضي بهذا الفوز الغالي إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط متخلفا عن الزعيم قراداغ بفارق 3 نقاط فيما تجمد رصيد توران طاووس عند 7 نقاط وهو نزيل السابع.