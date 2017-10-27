    • / مجتمع

    مجتمع


    توقيف 4 آخرين ممن شاركوا في المعارك في سورية والعراق في عملية عناصر امن الدولة لمكافحة الإرهاب

    ٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٥‎]

    باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

    تواصل عناصر جهاز امن الدولة تنفيذ عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب على ذمة تحقيق جار فيه.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الجهاز أن عملية أقيمت في 27 أكتوبر اليوم أسفرت عن توقيف 4 آخرين ممن شاركوا في تدريبات عسكرية فعلية وفي المعارك والقتالات بدعاوى التطرف الديني في أراضي سورية والعراق بتهمة الانتماء لعضوية تنظيم إجرامي متطرف ديني وهم حسرت علي حسين علييف واميل روشن نصر الله يف وائلشاد حسين اقا داداشوف وزؤور طالب عينالوف وأحيلوا إلى جهة مختصة للتحقيق معهم في الملف الجنائي المحرر.

    وأعلن الجهاز عن عرض مواد مرئية ومسموعة غير مقيدة بسر التحقيق في الملف الجنائي المفتوح الجاري في جمهورية أذربيجان لكشف وقائع المشاركة في التدريبات العسكرية والمعارك والقتالات والعمليات الحربية خارج البلد.

    AZERTAG.AZ :توقيف 4 آخرين ممن شاركوا في المعارك في سورية والعراق في عملية عناصر امن الدولة لمكافحة الإرهاب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
    توزيع جوائز على فائزين في مسابقتي اللوحات الفنية والمقالات بين التلاميذ حول "لا للمخدرات" 
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٤]
    حجم التمويل الاوروبي لمشاريع المجتمع المدني في اذربيجان اكثر من 90 مليون دولار
    ١٢.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٦]
    توقيف 53 منتهكا لنظام عبور حدود أذربيجان من 13 جنسية بينهم مصري وسوري
    ٠٩.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٥‎]
    باكو: انطلاق مؤتمر إقليمي في مكافحة الجرائم الالكترونية
    توقيف 4 آخرين ممن شاركوا في المعارك في سورية والعراق في عملية عناصر امن الدولة لمكافحة الإرهاب