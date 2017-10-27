توقيف 4 آخرين ممن شاركوا في المعارك في سورية والعراق في عملية عناصر امن الدولة لمكافحة الإرهاب

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

تواصل عناصر جهاز امن الدولة تنفيذ عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب على ذمة تحقيق جار فيه.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الجهاز أن عملية أقيمت في 27 أكتوبر اليوم أسفرت عن توقيف 4 آخرين ممن شاركوا في تدريبات عسكرية فعلية وفي المعارك والقتالات بدعاوى التطرف الديني في أراضي سورية والعراق بتهمة الانتماء لعضوية تنظيم إجرامي متطرف ديني وهم حسرت علي حسين علييف واميل روشن نصر الله يف وائلشاد حسين اقا داداشوف وزؤور طالب عينالوف وأحيلوا إلى جهة مختصة للتحقيق معهم في الملف الجنائي المحرر.

وأعلن الجهاز عن عرض مواد مرئية ومسموعة غير مقيدة بسر التحقيق في الملف الجنائي المفتوح الجاري في جمهورية أذربيجان لكشف وقائع المشاركة في التدريبات العسكرية والمعارك والقتالات والعمليات الحربية خارج البلد.