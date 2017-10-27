تمويل أعمال بناء الطرق البرية في محافظة أغدام

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 27 أكتوبر تشرين الأول اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين قصبات قوزانلي وامام قولوبايلي واورتا قروَند وخينديريستان بمحافظة أغدام شبه المحتلة.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 5.4 ملايين مانات من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2017م إلى شركة "اذر أوتويُول" بغية أعمال الإنشاء في الطرق البرية المذكورة التي تربط بين 14 منطقة سكنية يقطنهما 29 ألف نسمة.