دوري الممتاز: قراباغ – صبائل 1-0
AzerTAg.az
٢٧.١٠.٢٠١٧ [٢١:١٧]
باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج
بدأت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.
وابلغ مراسل أذرتاج أن صبائل حل ضيفا على زعيم الترتيب قراباغ الاغدامي في مباراة منظمة على ملعب اذرسون ارينا في العاصمة باكو بقيادة الحكم الدولي حمزة زاده.
وأضاف أن الحكم طرد مدافع قراباغ اغولي من المباراة في د43 بالبطاقة الصفراء الثانية.
وتمكن قراباغ من تحقيق فوز غال بهدف وحيد سجله اسماعيلوف في د90.
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