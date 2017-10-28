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    عمدة مدينة اوكرانية يشيد بمهرجان باكو للتسوق

    ٢٨.١٠.٢٠١٧ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج)

    أشاد عمدة مدينة تروسكافيس الاوكرانية السياحية آندري كولتشينسكي بمهرجان باكو للتسوق في حديثه مع مراسل موقع www.bakushopfest.com.

    " بعد التعرف على شروط تنظيم مهرجان باكو للتسوق ونطاقه أدركت مرة اخرى مدى أهمية تنويع مصادر الربح للبلد وكيفية تنظيمه بنجاح وبشكل ابتكاري. أنا اشيد بهذه الفكرة. وتطيب لي مثل هذه المشاريع حيث تؤدي الى انتعاش السياحة الداخلية والخارجية، وتطوير التجارة. ووجدت شخصيا في هذا المشروع تخطيطا وتنظيما جيدا"، حسبما اضاف العمدة.

    AZERTAG.AZ :عمدة مدينة اوكرانية يشيد بمهرجان باكو للتسوق
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