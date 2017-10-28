وسائل الاعلام العربية تواصل تسليط الضوء على مهرجان باكو للتسوق

باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

تواصل وسائل الإعلام العربية تسليط الضوء على مهرجان باكو للتسوق الذي انطلق في 15 اكتوبر لهذا العام. بثت صحف "آسيا اليوم" و"صحافة نت" و"خبر اليوم" و"مصر العربية" لمصر وصحيفة "المراقب العراقي" للعراق وصحيفة "النهار" وكالة الأنباء الكويتية "البلاد" مقالات وتقارير عن المهرجان.

تتحدث "آسيا اليوم" المصرية عن امكانيات اذربيجان السياحية ودور مهرجان باكو للتسوق في استقطاب السياح. "استطاعت أذربيجان جذب مئات الآلاف من السياح على مدار العام خاصة من العرب، بما تملك من مقومات حضارية وثقافية وإنشائية وخدمية، إضافة لمعالمها السياحية والتاريخية، وكذلك توفر جميع الإمكانيات السياحية من بنى تحتية وطبيعة الخلابة الساحرة والجو المعتدل ومولات ومتاجر كثيرة متنوعة تقدم خدماتها وبضائعها لهواة التسوق بأسعار منخفضة."

وأشارت صحيفة "مصر العربية" الى ان أذربيجان هيأت كافة الترتيبات لاستقبال زوار هذا المهرجان مع توافر عروض التسوق والخصومات الرائعة على العديد من العلامات التجارية العالمية و عروض أزياء عديدة وإطلاق منتجات حصرية مع تقديم فرص للربح تشمل المجوهرات والذهب الى جانب الفعاليات الترفيهية وفرص الاستمتاع بالتسوق الرائع والهدايا.

ويشير المقال الذي أدرج في صحيفة "المراقب العراقي" الى ان مهرجان باكو الثاني للتسوق تحول الى عنوان للتسوق. وتشارك حوالي 500 محل ومتجر للتجزئة وكذلك مكاتب سياحية بتقديم عروض تخفيضات تصل حتى 70% على بضائع مختارة تشمل الأزياء والملابس والإلكترونيات والساعات والعطور والأدوات المنزلية وغير ذلك. انضمت معظم هذه المحال ومراكز الخدمات الى نظام إعادة ضريبة القيمة المضافة.

ويربح المستوقون بتطبيق نظام تاسكس فري (الاعفاء عن ضريبة القيمة المضافة) في هذا المهرجان ويرجعون جزء مما نفقوه من أموال فيه.

كذلك تحدثت صحيفة "النهار" الكويتية التي أدرجت مقالا ثانيا عن مهرجان باكو للتسوق ووكالة الانباء الكويتية "البلاد" عن الشروط وفرص ربح في مهرجان باكو للتسوق.