"جرافيكا" تنضم الى مهرجان باكو للتسوق

باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

انضمت شركة "جرافيكا" المتخصصة في بيع مستلزمات مدرسية ومكتبية والكتب والهدايا واللعبة.

انواع مبيعاتها نحو 30 ألف عدد.

تعرض محال الشركة لزوارها خصومات مناسبة مع تنظيم حملات متنوعة.

أسعار مبيعاته مناسبة وليست غالية بسبب سياسة الشركة الهادفة الى جلب المشترين من الفئات المتوسطة.

يذكر ان مهرجان باكو للتسوق المقرر اقامته مرتين كل سنة انطلقت فعالياته لاول مرة في اذربيجان خلال فترة ما بين 10 ابريل الى 10 مايو 2017م وفقا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 1 سبتمبر 2016م الذي يوكل وزارة الثقافة والسياحة بتنظيمها ويتم تنظيمها من جانب مكتب مؤتمرات اذربيجان لدى الوزارة.

يستمر المهرجان الحالي ابتداء من 15 اكتوبر حتى 15 نوفمبر.

يتولى مكتب المؤتمرات التابع لوزارة الثقافة والسياحة الاذربيجانية مهمة تنظيم مهرجانات التسوق.

يمكنكم الحصول على معلومات مفصلة عن مهرجان باكو للتسوق والاتصال بالجهات المنظمة عبر موقع