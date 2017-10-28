    • / اقتصاد

    اقتصاد


    احصلوا على الهدايا من "باهار ستور"

    ٢٨.١٠.٢٠١٧ [١٣:٣٨]

    باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

    يسرّ متجر "باهار ستور" زواره خلال مهرجان باكو للتسوق بتقديم الهدايا المتنوعة للزبائن الذين يشترون اكثر من 20 مانات في "باهار ستور". ستتنوع الهدايا مع اختلاف حجم التسوق.

    ستستمر الحملة حتى الثامن من نوفمبر.

    للاستمتاع بالخصومات يمكن التسوق في عناوين المتجر المدرجة في صفحة http://bakushopfest.com/our-stores .

    يذكر ان مهرجان باكو للتسوق المقرر اقامته مرتين كل سنة انطلقت فعالياته لاول مرة في اذربيجان خلال فترة ما بين 10 ابريل الى 10 مايو 2017م. يستمر المهرجان الحالي من 15 اكتوبر حتى 15 نوفمبر.

    يتولى مكتب المؤتمرات التابع لوزارة الثقافة والسياحة الاذربيجانية مهمة تنظيم مهرجانات التسوق.

    AZERTAG.AZ :احصلوا على الهدايا من "باهار ستور"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٧]
    "جرافيكا" تنضم الى مهرجان باكو للتسوق
    ٢٨.١٠.٢٠١٧ [١٢:٠٢]
    وسائل الاعلام العربية تواصل تسليط الضوء على مهرجان باكو للتسوق
    ٢٨.١٠.٢٠١٧ [١٠:٥‎٨]
    عمدة مدينة اوكرانية يشيد بمهرجان باكو للتسوق
    ٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٣٩]
    "النهار" الكويتية تبث مقالا عن مهرجان باكو الثاني للتسوق