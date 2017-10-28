احصلوا على الهدايا من "باهار ستور"

باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

يسرّ متجر "باهار ستور" زواره خلال مهرجان باكو للتسوق بتقديم الهدايا المتنوعة للزبائن الذين يشترون اكثر من 20 مانات في "باهار ستور". ستتنوع الهدايا مع اختلاف حجم التسوق.

ستستمر الحملة حتى الثامن من نوفمبر.

للاستمتاع بالخصومات يمكن التسوق في عناوين المتجر المدرجة في صفحة http://bakushopfest.com/our-stores .

يذكر ان مهرجان باكو للتسوق المقرر اقامته مرتين كل سنة انطلقت فعالياته لاول مرة في اذربيجان خلال فترة ما بين 10 ابريل الى 10 مايو 2017م. يستمر المهرجان الحالي من 15 اكتوبر حتى 15 نوفمبر.

يتولى مكتب المؤتمرات التابع لوزارة الثقافة والسياحة الاذربيجانية مهمة تنظيم مهرجانات التسوق.