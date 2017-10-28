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    رياضة


    نادي إنتر يغير اسمه إلى كشله رسميا

    ٢٨.١٠.٢٠١٧ [١٩:٥‎٥‎]

    باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

    أعلنت إدارة دوري توباز الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم عن تغيير تسمية نادي إنتر الباكوي إلى "كشله".

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الإدارة أن إدارة النادي قدمت جميع الوثائق الضرورية إلى إدارة الدوري بالشأن وقررت الإدارة في جلستها الطارئة بتصديق طلب النادي بتغيير التسمية.

    AZERTAG.AZ :نادي إنتر يغير اسمه إلى كشله رسميا
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    نادي إنتر يغير اسمه إلى كشله رسميا