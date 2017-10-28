الرئيس علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى متنزه الرياضة والراحة الجديد في باكو

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

تفقد الرئيس إلهام علييف في 28 أكتوبر اليوم الظروف المهيأة لدى متنزه الرياضة والراحة الجديد في مقاطعة صبائل للعاصمة باكو.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس مقاطعة صبائل ائلدار عزيزوف قدم للرئيس علييف معلومات حول الأعمال المنفذة في المتنزه الجديد. وجاء فيها أن إنشاء وتدشين هذا المتنزه يقع قبالة قصر الرياضة المائية وجزء من عمليات إعادة البناء والأعمال الشاملة في المقاطعة والعاصمة قاطبة حيث تزيد مساحة المتنزه عن هيكتار ومنها 900 م2 مركبة فيها ملاعب كرة السلة واليد والقدم للصالات بالإضافة إلى أجهزة ومعدات رياضية أخرى للكبار والصغار.