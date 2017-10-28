الرئيس علييف يهنئ رئيسي جمهورية وحكومة تركيا

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تهنئة إلى نظيره التركي رجب طيب اردوغان بمناسبة العيد الوطني التركي يوم الجمهورية.

وكتب الرئيس علييف فيها أن الصداقة الأذربيجانية التركية والاخوة والشراكة الاستراتيجية لها جذور تاريخية عميقة ستتواصل نموها وتطورها وتعززها وفقا لارادة الشعبين الاخويين المربوطين بعضهما ببعض بعرى القيم الأخلاقية الوطنية المشتركة.

وتمنى الرئيس علييف فيها لنظيره التركي أردوغان دوام الصحة والسعادة والنجاح وللشعب التركي الشقيق الامن والأمان والرفاهية.

كما بعث الرئيس علييف برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء التركي بن علي بلدريم معبرا فيها عن ثقته في أن الصداقة والاخورة الأذربيجانية التركية ستواصل المساهمة في نمو البلدين ورفاهية الشعبين لاعبة دورا مهما في تحقق مبادرات مشتركة.

وتمنى الرئيس علييف لرئيس الوزراء التركي يلدريم دوام الصحة ونجاحا في فعالياته وللشعب التركي الشقيق السلام والازدهار.