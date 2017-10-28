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    سكة حديد لمراسل أذرتاج: أول قطار شحن على مسار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص واصل إلى ميناء كوريك

    ٢٨.١٠.٢٠١٧ [٢١:٢٣]

    باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

    قالت شركة سكة حديد أذربيجان السريعة لمراسل أذرتاج إن اول قطار شحن سيسير على مسار خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص وانطلق من محطة كوستاناي الكازاخستانية وصل إلى ميناء كوريك الكازاخستاني وهو محمول بالقمح إلى مدينة مرسين التركية.

    وأضافت الشركة أن قطار الشحن سينقل على متن عبارة تابعة لشركة ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية المشغلة الوحيدة لنقل العبارات عبر بحر الخزر إلى ميناء باكو الدولي.

    يكذر أن اول قطار شحن انطلق في 24 أكتوبر الحالي من محطة كوستاناي إلى ميناء كوريك في كازاخستان ومن المقرر بدء حركته على مسار باكو – تبيليسي – قارص في 30 أكتوبر.

    AZERTAG.AZ :سكة حديد لمراسل أذرتاج: أول قطار شحن على مسار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص واصل إلى ميناء كوريك
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