بيان شرطة باكو حول مظاهرة المعارضة في باكو

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

نشرت إدارة شرطة باكو بيانا حول مظاهرة مصرح بها منظمة في العاصمة في 28 أكتوبر اليوم.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الشرطة أن منظمة تطلق على نفسها اسم المجلس الوطني للقوى الديمقراطية نظمت في 28 أكتوبر مظاهرة مصرح بها من جانب إدارة السلطة التنفيذية للعاصمة باكو على مساحة ملعب المجمع الرياضي الصحي الواقع في مقاطعة ياسامال للعاصمة.

وشارك في تجمع اجتماعي انطلق الساعة 15.00 لغاية 17.00 ح ت باكو نحو ألف شخص من أعضاء ومؤيدي أحزاب الجبهة الشعبية الأذربيجانية والجبهة الشعبية اكلاسيكية والشعب الأذربيجاني والدولة الوطنية وكذلك منظمة شباب حزب المساواة واتحاد الديمقراطية والرفاه والمسلمين وحركة نداء وعدد من المنظمات غير الحكومية الموالية إلى المعارضة.

وانتهت المظاهرة دون تسجيل حالة تذكر لمخالفة الأمن العام والقوانين المعمول بها.