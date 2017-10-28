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    دوري الممتاز: كشله – كبز 0-2

    ٢٨.١٠.٢٠١٧ [٢١:٤٦]

    باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

    حل كبز الكنجوي ضيفا على منافسه كشله على ملعب انتر أرينا في العاصمة باكو بقيادة الحكم محمدوف ضمن الجولة العاشرة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة نظم قبل انطلاقها حفل إشهار تسمية جديدة لنادي انتر بعد أن صدقت إدارة الدوري تغيير اسمه إلى "كشله" أمام أكثر من 4000 مشجع.

    وأضاف أن الضيف الكنجوي تمكن من تحقيق فوز بهدفين دون رد جاءا عن طريق قايالي في د15 مرماه وسفرزاده في د65.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: كشله – كبز 0-2
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