دوري الممتاز: زيره – غابالا 2-1

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

استطاع زيره التغلب على ضيفه الصعب غابالا في مباراة منظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بالقصبة بإدارة الحكم يوسفوف ضمن الجولة العاشرة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن هدفي دوريج في د18 من ركلة الجزاء وتونكارا في د38 قدما زيرة أمام غابالا الذي تكبد في د43 بنقص بطرد حسينوف بالبطاقة الحمراء ولم تثمر جهوده سوى تعويض هدف واحد جاء عن طريق كونه في د71.