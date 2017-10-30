سعر النفط في الاسواق العالمية

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

شهد سعر النفط تغيرا في مختلف الاتجاهات بالأسواق العالمية.

أفاد مراسل أذرتاج أن سعر برميل النفط من نوع لايت ارتفع قدر 0.05 دولار في بورصة نيويورك التجارية نايمكس ليصل إلى 53.90 دولار.

كما أنّ سعر برميل النفط من نوع برنت انخفض قدر 0.04 دولار لدى بورصة انتركونتيننتال للعقود الآجلة في لندن ليباع بـ 60.40 دولار