تيودور آليكساندر في مهرجان باكو للتسوق

باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

انضمت شركة تيودور آليكساندر الرائدة في انتاج الأثاث الى مهرجان باكو للتسوق، مع تقديم عروض وحملات مدهشة.

تعرض هذه العلامة التجارية الامريكية اكثر من 3 أنواع من الأثث تعكس تقاليد وخصائص الحقب المختلفة والخصائص الثقافية للمناطق الشتى. تصنع الأثث على اساس التصاميم الاوربية وعلى يدي النجارين الآسيويين.

يذكر ان مهرجان باكو للتسوق المقرر اقامته مرتين كل سنة انطلقت فعالياته لاول مرة في اذربيجان خلال فترة ما بين 10 ابريل الى 10 مايو 2017م. يستمر المهرجان الحالي من 15 اكتوبر حتى 15 نوفمبر.

يتولى مكتب المؤتمرات التابع لوزارة الثقافة والسياحة الاذربيجانية مهمة تنظيم مهرجانات التسوق. يذكر ان مهرجان باكو للتسوق المقرر اقامته مرتين كل سنة انطلقت فعالياته لاول مرة في اذربيجان خلال فترة ما بين 10 ابريل الى 10 مايو 2017م.