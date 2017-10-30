رئيس الوزراء الاوزبكي في زيارة أذربيجان
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠١٧ [١١:٤٨]
باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).
وصل رئيس الوزراء الأوزبكي عبدالله عارفوف اليوم في زيارة أذربيجان.
أفادت أذرتاج انه اصطفت وحدة حرس الحدود في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم رئيس الوزراء الأوزبكي.
وكان في استقبال الضيف الرفيع المستوى على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسئولون آخرون.
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