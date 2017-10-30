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    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي في زيارة الى اذربيجان

    ٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٢:٠٣]

    باكو، 30 أكتوبر (اذرتاج).

    وصل رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيريكاشفيلي اليوم في زيارة الى جمهورية اذربيجان.

    أفادت أذرتاج انه اصطفت وحدة حرس الحدود في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم رئيس الوزراء الجورجي.

    وكان في استقبال الضيف الرفيع المستوى على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسئولون آخرون.

    AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الجورجي في زيارة الى اذربيجان
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