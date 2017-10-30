تدشين خط باكو-تبيليسي-قارس خطوة مهمة في انشاء علاقات تجارية ونقلية قوية

باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

قال السفير الأمريكي في أذربيجان روبيرت سيكوتا في حديثه مع الصحفيين ان تدشين سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس خطوة مهمة في انشاء علاقات تجارية ونقلية أقوى في أوروآسيا بأسرها. وهذا المشروع عنصر أهم في مشروع طريق الحرير الكبير.

وأضاف السفير ان سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس تحمل اهمية كبيرة لطريق الحرير. "كنا نتحدث عن اهمية طريق الحرير منذ مدة، أما حفل التدشين اليوم فهو خطوة تالية في هذا الاتجاه"، حسبما قال السفير.