تدشين خط باكو-تبيليسي-قارس خطوة مهمة في انشاء علاقات تجارية ونقلية قوية
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٥]
باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).
قال السفير الأمريكي في أذربيجان روبيرت سيكوتا في حديثه مع الصحفيين ان تدشين سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس خطوة مهمة في انشاء علاقات تجارية ونقلية أقوى في أوروآسيا بأسرها. وهذا المشروع عنصر أهم في مشروع طريق الحرير الكبير.
وأضاف السفير ان سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس تحمل اهمية كبيرة لطريق الحرير. "كنا نتحدث عن اهمية طريق الحرير منذ مدة، أما حفل التدشين اليوم فهو خطوة تالية في هذا الاتجاه"، حسبما قال السفير.
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