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    تدشين خط باكو-تبيليسي-قارس خطوة مهمة في انشاء علاقات تجارية ونقلية قوية

    ٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

    قال السفير الأمريكي في أذربيجان روبيرت سيكوتا في حديثه مع الصحفيين ان تدشين سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس خطوة مهمة في انشاء علاقات تجارية ونقلية أقوى في أوروآسيا بأسرها. وهذا المشروع عنصر أهم في مشروع طريق الحرير الكبير.

    وأضاف السفير ان سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس تحمل اهمية كبيرة لطريق الحرير. "كنا نتحدث عن اهمية طريق الحرير منذ مدة، أما حفل التدشين اليوم فهو خطوة تالية في هذا الاتجاه"، حسبما قال السفير.

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