أردوغان: مع تدشين خط باكو-تبيليسي-قارس نعلن ربط سككي لمنطقة تمتد من لندن الى الصين عبر الممر الوسطي

باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديثه مع مراسل أذرتاج ان اليوم يشهد تدشين اول قطار في سكة الحديد باكو-تبيليسي-قارس التي تحمل اهمية استراتيجية للمنطقة الى جانب تركيا واذربيجان وجورجيا. "وبهذا نعلن ربط سككي لمنطقة تمتد من لندن الى الصين عبر الممر الوسطي."

وأضاف أردوغان ان نقل البضائع من الصين الى بريطانيا وفرنسا وألامانيا من البلدان الاوروبية عبر بحر الجنوب وبحر الشمال يستغرق 45-62 يوما تقريبا. لكن مدة عملية النقل الى بلدان الاتحاد الاوروبي ستقتصر لتكون 12-15 يوما عبر الممر الوسطي بعد تدشين سكة الحديد باكو- تبيليسي - قارس. بكلمة أخرى، فإن البضائع المنقولة من الصين الى الاتحاد الاوروبي عبر سكة حديد باكو-تبيليسي-قارس ستصل الى عناوينها في وقت يساوي ربع مدة لنقلها فيما قبل."

وأعرب أردوغان عن ثقته في ان هذا الخط الجديد سيساهم في تحسين الرفاهية وتعزيز الاستقرار والامن والسلام الى جانب كسب الارباح الاقتصادية، وبالتالي تطوير البلدان على المستوى العالمي مع نقل المعلومات الى جانب نقل البضائع والركاب.