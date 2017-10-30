الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أذربيجان
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٣:١١]
باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم في زيارة الى جمهورية اذربيجان.
أفادت أذرتاج انه اصطفت وحدة حرس الحدود في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الرئيس التركي.
وكان في استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته أمينة اردوغان على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسئولون آخرون.
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