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    سياسة


    رئيس الوزراء الكازاخستاني يزور اذربيجان

    ٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٣:٢٠]

    باكو، 30 أكتوبر (اذرتاج).

    وصل رئيس الوزراء الكازاخستاني باكيتجان ساقينتايف اليوم في زيارة لاذربيجان.

    أفادت أذرتاج انه اصطفت وحدة حرس الحدود في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم رئيس الوزراء الكازاخستاني.

    وكان في استقبال الضيف الرفيع المستوى على أرض المطار رئيس ادارة التشريفات التابعة لوزارة الخارجية الاذربيجانية برفين ميرزازاده ومسئولون آخرون.

    AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الكازاخستاني يزور اذربيجان
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