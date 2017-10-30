أردوغان: يمكننا توصيل حجم استثماراتنا الى 30 مليار دولار خلال 5 أعوام

باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

كان حجم الاستثمارات المتبادلة بين تركيا وأذربيجان 23 مليار دولار امريكي، ذلك حتى نهاية عام 2016. ويمكننا توصيل حجم استثماراتنا خلال 5 أعوام الى 30 مليار دولار امريكي، حسبما قاله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في حديثه مع مراسل أذرتاج.

وزاد اردوغان قائلا "ان آخر تطورات الاوضاع في منطقتنا واحداث الاقتصاد العالمي تؤثر علينا جميعا. كما تعرفون ان تركيا اصبحت عرضة لهجمات عديدة موجهة من الجهات المختلفة بهدف تضعيفها. رغم ذلك، نحن صامدون."

لترويج الاستثمارات الخارجية وتوظيف الشركات التركية الكبيرة استثمارات في اذربيجان والتعاون مع الأذربيجانيين في مسائل الخصخصة يخطط تنظيم حفل "“Road Show بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا.

كذلك يعمل الطرفان التركي والأذربيجاني على زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وناختشفان الاذربيجانية. لذلك اجتمع وزيرا الاقتصاد لكلا البلدين في 28 اكتوبر لمناقشة سبل تطوير التعاون، حسبما أضاف الرئيس رجب طيب أردوغان.