باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج ينظم حفل مهيب لدى ميناء باكو التجاري البحري الدولي لتدشين مسار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص في 30 أكتوبر تشرين الأول اليوم. وابلغ مراسل أذرتاج أن الحفل يشارك فيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا والرئيس التركي رجب طيب اردوغان والسيدة الأولى امينة اردوغان ورئيس الوزراء الكازاخستاني باكيتجان ساقينتايف ورئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيريكاشفيلي ورئيس الوزراء الازبكستاني عبد الله عارفوف ووفدي طاجيكستان وتركمانستان. وأضاف أن الرئيس علييف خطب في مراسم الافتتاح.

AZERTAG.AZ : حفل تدشين سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران الحفل

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده