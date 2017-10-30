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    سياسة


    وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني يلتقيان مجموعة منسك

    ٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٣:٣٤]

    باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

    قال ائلمار محمدياروف إن وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني من المخطط لالتقائهما بالمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أواسط نوفمبر القادم لقاءين على انفراد.

    ونقل مراسل أذرتاج عن محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح له لوكالة أذرتاج أنه يخطط بعد اللقاء المرتقب لعقد اجتماع تال بين الوزيرين نفسيهما أيضا.

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني يلتقيان مجموعة منسك
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    وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني يلتقيان مجموعة منسك