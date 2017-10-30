وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني يلتقيان مجموعة منسك

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال ائلمار محمدياروف إن وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني من المخطط لالتقائهما بالمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أواسط نوفمبر القادم لقاءين على انفراد.

ونقل مراسل أذرتاج عن محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح له لوكالة أذرتاج أنه يخطط بعد اللقاء المرتقب لعقد اجتماع تال بين الوزيرين نفسيهما أيضا.