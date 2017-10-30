دعم ريادة العمل يعلن قبول مشاريع استثمارية في محافظة بردع

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

أعلن الصندوق الوطني لمساعدة ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية عن مباشرة قبول مشاريع المجالات الأولوية لدعم ريادة العمل في محافظة برذع غرب البلاد.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق انه يرتئي من المناسب الشروع في قبول مشاريع استثمارية للتمويل بالقروض المسهلة من جانب الصندوق بمحافظة بردع في المجالات الأولوية المختلفة ومن ضمنها إنشاء مدينة زراعية ومؤسسات البستنة والحدائق وتربية المواشي ومؤسسة إنتاج الفواكه والخضروات وتأسيس "المحل التجاري الأخضر" المتخصص وبناء فندق.

يذكر أنّ الصندوق أقام منتدى عمل بقرية زمرخان بمحافظة بردع مؤخرا.