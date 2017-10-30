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    مأدبة غداء على شرف مشاركي حفل تدشين باكو – تبيليسي – قارص في باكو

    ٣٠.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٠]

    باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

    أقيمت في 30 أكتوبر اليوم مأدبة غداء على شرف مشاركي حفل تدشين طريق شكة حديد باكو – تبيليسي – قارص في باكو.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ورئيس تركيا رجب طيب اردوغان وحرمه امينة اردوغان ورئيس الوزراء الكازاخستاني باكيتجان ساقينتايف ورئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيريكاشفيلي ورئيس الوزراء الاوزبكستاني عبد الله عارفوف ومسؤولون اخرون حضروا المأدبة.

    AZERTAG.AZ :مأدبة غداء على شرف مشاركي حفل تدشين باكو – تبيليسي – قارص في باكو
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    مأدبة غداء على شرف مشاركي حفل تدشين باكو – تبيليسي – قارص في باكو مأدبة غداء على شرف مشاركي حفل تدشين باكو – تبيليسي – قارص في باكو