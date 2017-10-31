باكو، 31 أكتوبر (أذرتاج). ينعقد اليوم في باكو الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين اذربيجان وتركيا. وحضر الاجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية صافح الرئيسان الأذربيجاني والتركي إلهام علييف ورجب طيب أردوغان أعضاء وفدي كلا الجانبين. ثم التقطت صورة فوتوغرافية رسمية.

AZERTAG.AZ : أردوغان يحضر اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا واذربيجان في باكو

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