لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني ونظيره التركي – إضافة

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

جرى في 31 أكتوبر تشرين الأول اليوم عقب مراسم استقبال رسمية لقاء على انفراد بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وابلغ مراسل أذرتاج انه تم التعبير في اللقاء عن الامتنان من التطور الناجح للعلاقات الصديقة والاخوية بين البلدين في جميع المجالات مع التأكيد على أهمية الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الأذربيجاني التركي بما يصب في المزيد من تحديد افاق العلاقات وتعميق العلاقات الثنائية.

ونوه الجانبان على أهمية تشغيل طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص ذلك المشروع العالمي.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.