باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج تناول رئيسا أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وجبة غداء مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وحرمه أمينة أردوغان في 31 أكتوبر تشرين الأول اليوم.

AZERTAG.AZ : رئيسا أذربيجان وتركيا يتناولان وجبة الغداء

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