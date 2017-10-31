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    رئيسا أذربيجان وتركيا يتناولان وجبة الغداء

    ٣١.١٠.٢٠١٧ [١٧:٠٨]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    تناول رئيسا أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وجبة غداء مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وحرمه أمينة أردوغان في 31 أكتوبر تشرين الأول اليوم.

    AZERTAG.AZ :رئيسا أذربيجان وتركيا يتناولان وجبة الغداء
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