باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببيانين صحفيين عقب انتهاء توقيع الوثائق.

AZERTAG.AZ : الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي

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