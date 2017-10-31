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    الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي

    ٣١.١٠.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببيانين صحفيين عقب انتهاء توقيع الوثائق.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي
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