توقيع وثائق بين أذربيجان وتركيا – إضافة

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

جرى في 31 أكتوبر تشرين الأول اليوم في باكو حفل توقيع وثائق أذربيجان تركية بحضور رئيسي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيسي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان وقعا على محضر الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا.

كما وقع وزير التعليم الأذربيجاني ميكائيل جباروف ورئيس مؤسسة التعليم العالي التركية يكتا ساراج على مذكرة تفاهم في التعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم الأذربيجانية ومجلس التعليم العالي التركي.

واتفاقية التعاون في مجال التعليم بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا وقع عليها وزير التعليم الأذربيجاني ميكائيل جباروف ونظيره التركي عصمت يلماز.

وقع وزيرا الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف والتركي نهاض زيبكجي على مذكرة تفاهم في توقيع اتفاقية تجارية تفضيلية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا.

وتحمل الاتفاقية على التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا إمضاءي وزيري الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف والتركي نور الدين جانيكلي.

كما وقع وزيرا الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف والتركي مولود جاويش اوغلو على وثيقة الاتفاقية على التعاون في مجال إنتاج بذور العلف وإصدار الشهادات لها بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا.