الرئيس الاذربيجاني يصل في زيارة عمل الى ايران

طهران، 1 نوفمبر (أذرتاج).

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في زيارة عمل الى جمهورية ايران الاسلامية.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص انه قد اصطف في مطار مهراباد بطهران حرس الشرف تكريما لمقدم رئيس أذربيجان.

وكان في استقبال الرئيس الأذربيجاني في ارض المطار وزير الاقتصاد والمالية الايراني والرئيس المشارك الايراني في اللجنة الحكومية المشتركة مسعود كرباسيان وكبار مسئولين ايرانيين آخرين.