    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني

    ٠١.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٤]

    طهران، 1 نوفمبر (أذرتاج).

    افاد مراسل أذرتاج الخاص ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الايراني حسن روحاني اجتمعا اليوم في طهران.

    AZERTAG.AZ : لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠١.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٠]
    الرئيس الاذربيجاني يصل في زيارة عمل الى ايران
    ٣١.١٠.٢٠١٧ [١٧:٠٨]
    رئيسا أذربيجان وتركيا يتناولان وجبة الغداء
    ٣١.١٠.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٢]
    الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي
    ٣١.١٠.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٠]
    توقيع وثائق بين أذربيجان وتركيا – إضافة
    لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني