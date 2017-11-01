طهران، 1 نوفمبر (أذرتاج). افاد مراسل أذرتاج الخاص ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الايراني حسن روحاني اجتمعا اليوم في طهران.

AZERTAG.AZ : لقاء بين الرئيسين إلهام علييف وحسن روحاني

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