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    الرئيس إلهام علييف يلتقي نظيره الروسي بوتين في طهران

    ٠١.١١.٢٠١٧ [٢٠:٠٦]

    باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

    جرى اليوم في اول نوفمبر تشرين الثاني لقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين في طهران.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي نظيره الروسي بوتين في طهران
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