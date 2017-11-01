باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج جرى اليوم في اول نوفمبر تشرين الثاني لقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين في طهران.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي نظيره الروسي بوتين في طهران

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