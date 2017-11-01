إشهار كتاب مختارات القصة الأذربيجانية الصادرة في مصر

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

جرى اليوم حفل إشهار كتاب "مختارات من القصة الأذربيجانية المعاصرة" لدى المكتبة العلمية المركزية التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الكتاب الصادر نتاج مشترك عن مركز الترجمة التابع لمجلس الوزراء الأذربيجاني والمركز القومي المصري للترجمة مشروعا دوليا ضخما آخر بين الطرفين.

وألقت رئيسة مركز الترجمة آفاق مسعود كلمة وصفت فيها الكتاب قائلة إن الكتاب يحوي قصص الكتاب الأذربيجانيين من القرن العشرين وهو أول من نوعه في العالم العربي. وأشارت إلى أن قصص الكتاب المترجمة إلى اللغة العربية من جانب الملحق الثقافي ومدير مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة مصر في أذربيجان الدكتور احمد سامي عبد الفتاح العايدي وصدوره في مصر حدث تاريخي مهم جدا في تاريخ الأدب الأذربيجاني. وقالت إن المركز ينشر نماذج من الأدب العربي باللغة الأذربيجانية في مجلته الشهرية نظاميا مفيدة أن "هذا العمل المشترك نموذج بارز للحب تجاه العالم العربي في أذربيجان وحب العالم العربي تجاه أذربيجان."

وخطب في الحفل سفير فلسطين في أذربيجان ناصر عبد الكريم عبد الرحمن ونظيره المغربي محمد عادل امبارش تناولا أهمية المشروع الدولي.

وقدم مترجم قصص الكتاب الدكتور احمد سامي العايدي معلومات موجزة حول الكتاب.

وتم التأكيد على أن السبيل المفيد لعلاقات الصداقة والأخوة بين الشعوب يمر كذلك من خلال الأدب ويخدم هذا المشروع لهذا الغرض قبل كل شيء.