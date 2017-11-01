طهران، 1 نوفمبر، أذرتاج التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 1 نوفمبر اليوم في طهران بالمرشد الديني الأعلى الإيراني آية الله سيد علي خامنئي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي المرشد الديني الأعلى الإيراني

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