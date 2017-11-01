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    الرئيس إلهام علييف يلتقي المرشد الديني الأعلى الإيراني

    ٠١.١١.٢٠١٧ [٢٠:٢٢]

    طهران، 1 نوفمبر، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 1 نوفمبر اليوم في طهران بالمرشد الديني الأعلى الإيراني آية الله سيد علي خامنئي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المرشد الديني الأعلى الإيراني
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