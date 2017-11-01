باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج جرى في 1 نوفمبر تشرين الثاني اليوم في طهران اجتماع القمة الثلاثي بمشاركة رؤساء أذربيجان إلهام علييف وروسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني. وابلغ مراسل أذرتاج أن الرؤساء الثلاثة خطبوا في الاجتماع الثلاثي. ثم وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بيان مشترك لاجتماع القمة. وأدلى رؤساء الدول الثلاث ببيانات صحفية عقب حفل التوقيع.

AZERTAG.AZ : اجتماع القمة في طهران بين رؤساء أذربيجان وروسيا وإيران

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