الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية للجبل الأسود والوفد المرافق له
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٥]
باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج
استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني اليوم وزير الخارجية للجبل الأسود سرجان دارمانوفيتش مع الوفد المرافق له.
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