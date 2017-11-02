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    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية للجبل الأسود والوفد المرافق له

    ٠٢.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٥‎]

    باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني اليوم وزير الخارجية للجبل الأسود سرجان دارمانوفيتش مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية للجبل الأسود والوفد المرافق له
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