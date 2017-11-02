باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني اليوم نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي الرئيس المشارك في اللجنة الثنائية الياس اوماخانوف ورئيس مجلس الشعب الداغستاني خضري شيخ سعيدوف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل كلا من نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي ورئيس مجلس الشعب الداغستاني

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