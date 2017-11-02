مسئول روسي: صفقة تركية روسية حول "إس-400" قيمتها أكثر من ملياري دولار

باكو، 2 نوفمبر (أذرتاج).

قال سيرغي جيميزوف رئيس مجلس إدارة شركة روستيخ الروسية الحكومية المتخصصة في الصناعات التكنولوجية، إنّ الصفقة مع تركيا لشراء أنقرة منظومة الدفاعات الجوية "إس 400" تتجاوز قيمتها ملياري دولار.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" الروسية ان مساعد الرئيس الروسي في شئون التعاون العسكري الفني فلاديمير كوزين كان قد اعلن مؤخرا عن بدء الاستعداد لتنفيذ الصفقة حول نقل منظومة الدفاعات "إس 400" الى تركيا. قال نائب رئيس الوكالة التركية للإنتاج الحربي اسماعيل دمير ان توصيل هذه المنظومة الدفاعية الى عنوانها سيبدأ خلال عامين.

ودخلت منظومة الدفاع الجوي "إس 400 تريومف" حيز الاستخدام في عام 2007 وتتمتع بالقدرة على صدّ هجمات من الصواريخ البالستية المتوسطة المدى والصواريخ المجنحة والمنشآت الأرضية، إضافة إلى التصدي لمقاتلات.