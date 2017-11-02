    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مسئول روسي: صفقة تركية روسية حول "إس-400" قيمتها أكثر من ملياري دولار

    ٠٢.١١.٢٠١٧ [١٤:١٨]

    باكو، 2 نوفمبر (أذرتاج).

    قال سيرغي جيميزوف رئيس مجلس إدارة شركة روستيخ الروسية الحكومية المتخصصة في الصناعات التكنولوجية، إنّ الصفقة مع تركيا لشراء أنقرة منظومة الدفاعات الجوية "إس 400" تتجاوز قيمتها ملياري دولار.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" الروسية ان مساعد الرئيس الروسي في شئون التعاون العسكري الفني فلاديمير كوزين كان قد اعلن مؤخرا عن بدء الاستعداد لتنفيذ الصفقة حول نقل منظومة الدفاعات "إس 400" الى تركيا. قال نائب رئيس الوكالة التركية للإنتاج الحربي اسماعيل دمير ان توصيل هذه المنظومة الدفاعية الى عنوانها سيبدأ خلال عامين.

    ودخلت منظومة الدفاع الجوي "إس 400 تريومف" حيز الاستخدام في عام 2007 وتتمتع بالقدرة على صدّ هجمات من الصواريخ البالستية المتوسطة المدى والصواريخ المجنحة والمنشآت الأرضية، إضافة إلى التصدي لمقاتلات.

    AZERTAG.AZ :مسئول روسي: صفقة تركية روسية حول "إس-400" قيمتها أكثر من ملياري دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١٠.٢٠١٧ [٢٢:١٦]
    اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يستضيف اجتماع جائزة التسامح والوئام بين الثقافات
    ٢٩.١٠.٢٠١٧ [٢١:١٩]
    في مقر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
    ٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠١]
    محمد بن سلمان يُطلق مشروع نيوم على ساحل البحر الأحمر
    ٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٦:٤٦]
    رئيس أوكرانيا يؤكد عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة
    مسئول روسي: صفقة تركية روسية حول "إس-400" قيمتها أكثر من ملياري دولار